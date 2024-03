Hyatt Hotels Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der US-amerikanische Hotelkonzern Hyatt Hotels wies in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0,47 % auf. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" von 2,74 % zeigt sich eine deutlich niedrigere Rendite, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Hyatt Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,5 %, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um -6,58 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,08 % im Branchenvergleich für Hyatt Hotels, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Hyatt Hotels mit einer Überperformance von 35,34 % punkten, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich in den jüngsten Diskussionen die negative Kommunikation über das Unternehmen Hyatt Hotels. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hyatt Hotels zeigt eine Ausprägung von 2,52, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Diese Gesamtbewertung führt zu einem Rating "Gut" für das Unternehmen.