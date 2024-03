Hyatt Hotels Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Hyatt Hotels ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führte, dass die Gesamtbewertung des Titels als "Neutral" eingestuft wurde.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Hyatt Hotels von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hyatt Hotels vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Hyatt Hotels liegt bei 135,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 153,6 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -11,78 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die aktuelle Dividendenrendite für Hyatt Hotels beträgt 0,47 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie von Hyatt Hotels im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,6 Prozent erzielt, was 33,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt Hyatt Hotels aktuell 34,44 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.