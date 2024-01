Hyatt Hotels Aktie: Alles andere als uninteressant …

Hyatt Hotels gibt bekannt, dass die Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse bei 0,47 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 % ist dies eine Differenz von 2,29 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hyatt Hotels liegt bei 30,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da dieser bei 48,46 liegt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Hyatt Hotels mit 114,68 USD angegeben. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 131,18 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Abstände von +14,39 Prozent bzw. +6,42 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hyatt Hotels bei 30,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,68 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.