HyUnion Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Hyunion verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Hyunion um 33,03 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,95 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt durchschnittlich 12,81 Prozent, wobei Hyunion um 37,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Hyunion derzeit bei 55,93 liegt, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse mit trendfolgenden Indikatoren, insbesondere dem gleitenden Durchschnitt, zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 7,13 CNH liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 6,91 CNH nur eine Abweichung von -3,09 Prozent aufweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,82 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,32 Prozent). Auf dieser Basis erhält Hyunion somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität bei Hyunion in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung unterdurchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Hyunion in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".