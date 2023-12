HyUnion Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Hyunion liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 58,72 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hyunion-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hyunion eine Performance von -15,28 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -27,64 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,13 Prozent hatte, lag Hyunion um 22,41 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hyunion wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyunion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,09 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,71 CNH weicht somit um -5,36 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 6,84 CNH, was einem ähnlichen letzten Schlusskurs von -1,9 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hyunion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.