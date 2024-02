Hwa, tut es schon wieder!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei der Hwa-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Hwa-Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hwa-Aktie mit einem Wert von 21,93 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Automobilbranche (KGV von 20,04), was zu einer Überbewertung führt. Daher wird die Hwa-Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hwa-Aktie mit -9,66 Prozent Entfernung vom GD200 (7,14 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hwa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Automobilbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hwa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.