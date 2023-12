Hwa Create Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Hwa Create-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 31,18, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte die Hwa Create-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 219,18 Prozent, was 219,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -0,14 Prozent, wobei die Hwa Create-Aktie aktuell 219,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse der Chartentwicklung ergibt sich ein Durchschnitt von 16,26 CNH für den Schlusskurs der Hwa Create-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,57 CNH, was einem Unterschied von +44,96 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 25,2 CNH für den 50-Tages-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,47 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Hwa Create-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.