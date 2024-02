Hwa Create Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Hwa Create hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 99,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -20,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hwa Create eine Outperformance von +120,44 Prozent in dieser Branche verzeichnet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Hwa Create mit einer Rendite liegen, die 119,22 Prozent über dem Durchschnittswert lag, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzzes spielt die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität für Hwa Create wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, ergibt sich für Hwa Create ein "Neutral"-Rating aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), das mit einem Wert von 265,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Hwa Create-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die längerfristige Betrachtung des RSI zeigt jedoch, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hwa Create auf Basis der RSIs ein "Gut"-Rating.