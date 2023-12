Hwa Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "HWA":

Der Relative Strength-Index: Laut Relative Strength-Index ist die Aktie der Hwa neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hwa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,65, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamentalanalyse: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hwa als überbewertet. Das KGV liegt mit 21,93 insgesamt 4 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 21,05 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Hwa-Aktie aktuell 7,76 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,6 EUR) liegt damit deutlich darunter (-14,95 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hwa somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (6,5 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Hwa-Aktie. In Summe wird Hwa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 3,84). Die Hwa-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.