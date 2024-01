Huya Aktie: Das kann keiner glauben

Huya: Analysten und Anleger bewerten neutral

Das chinesische Unternehmen Huya wurde in den letzten zwölf Monaten von einem Analysten bewertet, dessen durchschnittliche Einschätzung als "neutral" eingestuft wird. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Kursprognose für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 3,54 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Huya-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,2 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,67 USD weicht somit um 14,69 Prozent ab, was positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,43 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Huya ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Huya-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage werden als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Huya basierend auf den Analystenmeinungen, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.