Huya Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Huya liegt der RSI7 aktuell bei 33,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 53,69 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI hindeutet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Huya als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 3,8 USD, was einer Erwartung von 19,5 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung.

Der aktuelle Kurs der Huya von 3,18 USD ist mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal. Der GD50 weist einen Kurs von 3,31 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Der Kurs der Huya-Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei Huya konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde eine leichte Reduktion registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.