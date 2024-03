Huya Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Huya: Analystenbewertung, technische Analyse und Sentiment

Das chinesische Unternehmen Huya erhielt in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Analystenbewertung. Von insgesamt einer Bewertung war diese durchschnittlich neutral. Die Kursprognose liegt bei 3,8 USD, was ein Abwärtspotenzial von 15,18 Prozent bedeutet. Daher ist die Empfehlung der Analysten als "Schlecht" einzustufen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Huya-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über den letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat, was als positiv gewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Huya-Aktie sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-RSI als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Huya gemäß der Analyse der verschiedenen Kriterien eine neutrale bis positive Bewertung.