Huya Aktie: Alles andere als uninteressant …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Huya eingestellt waren. In den letzten zehn Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Huya daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Huya-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 3,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,45 USD lag, was einer Abweichung von +35,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Huya somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,58 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +24,3 Prozent entspricht. Somit wird die Huya-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Huya auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Huya zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Huya auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Huya liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 58,18 und auf 25-Tage-Basis bei 34,96, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Huya basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie dem Relative-Stärke-Index mit überwiegend positiven und neutralen Bewertungen bewertet.