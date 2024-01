Hutchmed China Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Hutchmed China in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die meisten Kommentare und Befunde zu Hutchmed China in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hutchmed China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,25 HKD liegt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 28,7 HKD, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hutchmed China-Aktie beträgt 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Hutchmed China auf Basis der Analyse der Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating.