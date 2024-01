Hutchison Telecommunications Hong Kong Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Hunting":

Die technische Analyse der Hutchison Telecommunications Hong Kong ergibt derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,18 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,11 HKD um -5,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) einen Kurs von 1,05 HKD, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ist die Hutchison Telecommunications Hong Kong-Aktie momentan überverkauft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30 Punkten, was ein "Gut"-Rating ergibt. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 30, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Hutchison Telecommunications Hong Kong in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 1869,51 deutlich teurer ist als das Mittel in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Das Branchen-KGV liegt bei 17,62, was zu einer Überbewertung von 10512 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.