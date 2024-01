Hutchison Telecommunications Hong Kong Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Hutchison Telecommunications":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hutchison Telecommunications Hong Kong eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Hutchison Telecommunications Hong Kong daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hutchison Telecommunications Hong Kong-Aktie hat einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hutchison Telecommunications Hong Kong.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Hutchison Telecommunications Hong Kong hat ein KGV von 1869,51, was deutlich über dem Branchenmittel in der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche liegt und die Aktie daher als überbewertet einstuft. Das Branchen-KGV liegt bei 17,59, was einen Abstand von 10528 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,94 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7,53 Prozent. Die Hutchison Telecommunications Hong Kong-Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Diese Informationen bieten Anlegern einen Einblick in die aktuelle Lage von Hutchison Telecommunications Hong Kong und können bei ihren Anlageentscheidungen hilfreich sein.