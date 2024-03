Hutchison Telecommunications Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Für Hutchison Telecommunications Australia beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger werden auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hutchison Telecommunications Australia weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie von Hutchison Telecommunications Australia schlecht bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich unter den gleitenden Durchschnitten liegt.

Insgesamt wird Hutchison Telecommunications Australia basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung versehen.