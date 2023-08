Hut 8 schließt Support-Vereinbarung mitMacquarie

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: Hut) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen") , einer der größten innovationsorientierten Pioniere des digitalen Asset-Mining in den USA und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, gab heute den Abschluss einer Transaktions-Support-Vereinbarung (die „Support-Vereinbarung") mit Macquarie Equipment Finance Ltd. („Macquarie"), einer Tochtergesellschaft des globalen Finanzdienstleistungskonzerns Macquarie Group Limited bekannt. Dies erfolgt zu Gunsten der Möglichkeit, bestimmte Assets von Validus Power Corp. („Validus") und den Tochtergesellschaften von Validus (zusammen die „Validus Entities") zu erwerben. Validus war zuvor ein Energieversorger für die Mining-Einrichtung des Unternehmens in North Bay, Ontario. Macquarie ist ein abgesicherter Gläubiger der Validus Entities im Rahmen einer bestehenden gesicherten Leasing- und Teilnahmevereinbarung.Gemäß einem Beschluss des Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (das „Gericht"), vom 10. August 2023 wurde die KSV Restructuring Inc. („KSV"), ein lizenzierter Insolvenztreuhänder mit umfassender Erfahrung in Debitorenmandaten, auf Antrag von Macquarie zum Empfänger des Eigentums, der Assets und der Unternehmen der Validus Entities (KSV in dieser Eigenschaft, der „Empfänger") ernannt.Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, ist dem Empfänger ein sogenanntes Stalking-Hose-Bid (das „Stalking-Hose-Bid") zu unterbreiten, um einen geplanten Verkaufs- und Investitionsantrag zu unterstützen, der in Bezug auf die Validus Entities durchzuführen ist.Es wird erwartet, dass ein Stalking-Hose-Bid, falls erfolgreich, zur vollständigen und endgültigen Lösung aller Rechtsstreitigkeiten und Gegenforderungen, die aktuell zwischen Hut 8 und den bestimmten Validus Entities anhängig sind, führen wird. Weitere Details in Bezug auf jedes Stalking-Hose-Bid werden dahingehend bereitgestellt, ob und wie die Bedingungen dies rechtfertigen, dazu gehört die Annahme eines Stalking-Hose-Bid durch den Empfänger und die Zustimmung des Gerichts.Informationen zu Hut 8Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 wird seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie hoch angesehen und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geminten Bitcoin aller börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter@Hut8Mining.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen" genannt). Alle Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in Zukunft eintreten werden, einschließlich zukünftiger Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Betriebsabläufe, Pläne und andere solche Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen, sofern sie keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Diese umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) eines Stalking-Hose-Bid, den Zeitpunkt und den Abschluss (falls überhaupt) eines vorgeschlagenen Verkaufs- und Investitionsaufforderungsverfahrens, sowie den Zeitpunkt des Verfahrens in Bezug auf den Empfänger und die erwartete Lösung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Hut 8 und bestimmten Validus Entities.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der Verlust oder die Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, das Risiko von Momentum-Preisen, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromversorgungsunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen, Ungewissheit über die Akzeptanz oder die weit verbreitete Nutzung digitaler Vermögenswerte, Versagen bei der Vorwegnahme technologischer Innovationen, die COVID19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen, mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Standorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 9. März 2023 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im Rahmen des „System For Electronic Document Analysis and Retrieval" unter www.sedar.com und im Abschnitt „EDGAR" auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.Kontakt:Hut 8 Investorenbeziehungen: Sue Ennis,sue@hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.ioLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2183774/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_executes_Support_Agreement_with_Macquari.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-schlieWt-support-vereinbarung-mitmacquarie-301898565.htmlOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuell