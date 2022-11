Hut 8 gibt aktuelle Informationen zur Anlage in North Bay bekannt

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Toronto (ots/PRNewswire) -Diese Pressemitteilung stellt eine „ausgewählte Pressemitteilung" als Prospektnachtrag des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem Basisprospekt vom 5. August 2022 dar.Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen") gibt bekannt, dass es ein Schlichtungsverfahren mit Validus Power Corp. („Validus"), einem unabhängigen Stromlieferanten für die Mining-Anlage des Unternehmens in North Bay, Ontario, beantragt hat.Am 9. November 2022 stellte Hut 8 Validus eine Mahnung wegen Nichterfüllung in Bezug auf die Verletzung bestimmter Verpflichtungen von Validus im Rahmen des Stromlieferungsvertrags (Power Purchase Agreement, „PPA") zwischen Validus und dem Unternehmen zu. Validus hat daraufhin die Stromlieferungen an den Mining-Betrieb des Unternehmens in North Bay eingestellt und eine Mahnung wegen Nichterfüllung zugestellt, in der geltend gemacht wird, Hut 8 sei bestimmten Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Strom an den Standort North Bay nicht nachgekommen, was das Unternehmen kategorisch bestreitet. Hut 8 hat daher Validus mitgeteilt, es beabsichtige gemäß den AGB der PPA ein Schlichtungsverfahren vorzunehmen.Wie bereits angekündigt, sucht das Unternehmen nach Alternativen, um die Auswirkungen dieses Streits zu mildern, unter anderem durch organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten.Das Unternehmen wird die Situation weiterhin im Auge behalten und zusätzliche Aktualisierungen in Bezug auf die Aussetzung der Mining-Aktivitäten in North Bay, das Schlichtungsverfahren und jegliche weitere Vorgänge bereitstellen, sofern und soweit dies angemessen ist.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital-Asset-Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „können", „werden", „sollten", „erwarten", „beabsichtigen", „schätzen", „antizipieren", „glauben", „weiterhin", „planen" und ähnliche Ausdrücke zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, den Lesern dabei zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen.Insbesondere beinhalten derart zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, Aussagen in Bezug auf den Standort North Bay und das erwartete Ergebnis jeglicher Verfahren im Zusammenhang mit Validus, sind aber nicht darauf beschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Meinungen, Annahmen und Schätzungen. Diese Aussagen werden von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die im Einzelnen im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 17. März 2022 und im aktuellsten Basisprospekt vom 5. August 2022 sowie im Prospektnachtrag vom 17. August 2022 beschrieben werden, die sämtlich unter www.sedar.com abrufbar sind und sorgfältig berücksichtigt werden sollten.Wenn eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten eintritt oder wenn sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Erwartungen zum angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Wir lehnen jedoch jegliche Absicht, Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben.Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, unterliegen ausdrücklich den vorstehenden Warnhinweisen.Kontakt:Kontakt für Investoren: Sue Ennis, sue@hut8mining.comerin.dermer@hut8mining.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1955921/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_provides_update_on_North_Bay_Facility.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-gibt-aktuelle-informationen-zur-anlage-in-north-bay-bekannt-301687987.htmlOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuell