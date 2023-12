Husqvarna AB Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten vier Wochen konnte bei Husqvarna eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wurde. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen. Insgesamt erhält Husqvarna daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 5,66 Prozent, was 2,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Husqvarna-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Hierbei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 87,38 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 86,38 SEK liegt, was einer Abweichung von -1,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 77,82 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+11 Prozent), was zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert und auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Somit ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Husqvarna bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

