Husqvarna Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Husqvarna gilt im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,03 und weicht damit um 50 Prozent vom Branchen-KGV von 48,31 ab. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Husqvarna-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 85,83 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 78,56 SEK weicht um -8,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 81,53 SEK ergibt sich hingegen nur eine Abweichung von -3,64 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Husqvarna-Aktie geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 5,29 Prozent und damit 2,1 Prozent über dem Mittelwert (3,19) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Husqvarna eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.