Husqvarna Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Husqvarna":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um die Aktien von Husqvarna war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von Husqvarna heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über Husqvarna in den sozialen Medien beobachtet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Husqvarna-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (68,52 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,45) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Husqvarna-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.