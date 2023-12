HusCompagniet AS Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Huscompagniet A- wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 41,22, was auch auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Huscompagniet A- aktuell bei 50,82 DKK liegt, während der Aktienkurs selbst bei 45,65 DKK gehandelt wird, was einem Abstand von -10,17 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 43,21 DKK, was einer Differenz von +5,65 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Huscompagniet A- somit in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.

