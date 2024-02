Hurxley Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Indizierung der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Hurxley liegt bei 59,56, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage liegt der RSI für die Hurxley bei 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen rund um Hurxley auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse erhält Hurxley eine "Gut"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst war. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Hurxley-Aktie.