Huron Consulting ist zurück!

Huron Consulting: Aktienanalyse zeigt "Gute" Bewertung

Die Huron Consulting Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Stimmung der Anleger zeigt die Analyse, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv sind. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Huron Consulting-Aktie mit einem Wert von 23,72 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,81. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Die Bewertung der Analysten aus Research-Abteilungen ergibt insgesamt eine positive Einschätzung. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Für die langfristige Einstufung wird daher eine "Gut"-Bewertung abgeleitet. Obwohl es keine neuen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 105 USD, was nur eine geringe erwartete Kursentwicklung von 0,86 Prozent bedeutet und zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Aktienanalyse eine positive Bewertung für die Aktie der Huron Consulting Group.