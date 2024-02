Huron Consulting Aktie: Lieber erstmal halten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Huron Consulting. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorlagen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gab keine Updates von Analysten in den letzten Monaten, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Huron Consulting eingestellt waren, ohne negative Diskussionen. In den letzten Tagen waren die Anleger eher neutral, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Huron Consulting eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat Huron Consulting im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,07 Prozent erzielt, was jedoch 193,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -3,88 Prozent, und Huron Consulting liegt aktuell 54,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.