Huron Consulting Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Huron Consulting wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" betrachtet. Dabei hat Huron Consulting eine Rendite von 41,95 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Allerdings liegt die Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche insgesamt bei 74,57 Prozent, was bedeutet, dass Huron Consulting mit 32,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huron Consulting liegt bei 72,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird sie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, weshalb hier eine "Neutral" Einstufung erfolgt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huron Consulting derzeit bei 23,72, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Huron Consulting 23,72 Euro zahlt. Dies ist 56 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 53. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Huron Consulting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,23 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.