Huron Consulting Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividendenrendite von Huron Consulting liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Huron Consulting mit einer Rendite von 23,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" um mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 45,36 Prozent erzielte, liegt Huron Consulting mit 21,43 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bezüglich Huron Consulting hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Huron Consulting für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Huron Consulting in den letzten zwölf Monaten ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 120 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 25,79 Prozent bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Meinung der Analysten.

Insgesamt erhält Huron Consulting daher eine positive Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.