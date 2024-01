Huron Consulting Aktie: Alles kein Problem!

Das Anleger-Sentiment für Huron Consulting war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huron Consulting mit einem Wert von 23,72 unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Huron Consulting in den letzten 12 Monaten um 41,95 Prozent höher lag als der Durchschnitt ihrer Branche, der eine mittlere Rendite von 7,52 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Huron Consulting abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105 USD, was eine potenzielle Steigerung um 2,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (102,8 USD) bedeutet. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Huron Consulting-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.