Hurco Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hurco Cos bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,4 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hurco Cos-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 38,45, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Hurco Cos eine Performance von -15,25 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2310,95 Prozent gestiegen sind, was bedeutet, dass Hurco Cos im Branchenvergleich um 2326,2 Prozent unterperformt hat. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Hurco Cos 1396,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Hurco Cos in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate aufweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.