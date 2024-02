Hurco Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Hurco Cos in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,56 Prozent, was 14,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Hurco Cos eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hurco Cos liegt bei 37,04, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Hurco Cos in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Hurco Cos beträgt derzeit 21,78 USD, während der aktuelle Kurs bei 25,71 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +18,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Außerdem beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 22,84 USD, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Aufgrund dieser Analyse wird die Gesamtnote für die Hurco Cos als "Gut" vergeben.