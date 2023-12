Hurco Aktie: Alles kein Problem!

Hurco Cos wird auf fundamentalen Basis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als überbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,94, was einem Abstand von 31 Prozent zum Branchen-KGV von 31,2 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hurco Cos beträgt 34,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,72, was ebenfalls auf eine "Neutral" Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Hurco Cos in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Hurco Cos veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.