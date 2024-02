Huolinhe Opencut Coal Industry Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inner Mongolia Dian Tou Energy-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 38,81 liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Inner Mongolia Dian Tou Energy.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Dian Tou Energy bei 7,53, was einer neutralen Bewertung entspricht und ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet betrachtet.

Im Branchenvergleich erzielte Inner Mongolia Dian Tou Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,79 Prozent fielen. Dies führt zu einer Outperformance von +26,97 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Inner Mongolia Dian Tou Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

