Huolinhe Opencut Coal Industry Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Inner Mongolia Dian Tou Energy wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,9 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 39,08 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, wird deutlich, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhielt als üblich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie von Inner Mongolia Dian Tou Energy.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 3,66 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,62 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Dian Tou Energy mit 7,02 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.