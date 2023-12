Huolinhe Opencut Coal Industry Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Dian Tou Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 13,51 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" kann das Unternehmen mit einer Rendite von 12,41 Prozent punkten.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Inner Mongolia Dian Tou Energy derzeit eine Rendite von 3,66 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens ergibt ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Inner Mongolia Dian Tou Energy sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt kann Inner Mongolia Dian Tou Energy also aufgrund seiner guten Performance eine "Neutral"-Bewertung in den Kategorien Aktienkurs, Dividende, fundamentale Kriterien und technische Analyse erhalten.