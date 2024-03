Huntsman Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Aktie des Unternehmens Huntsman wird sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität als auch der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Anzahl der Wortbeiträge im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Huntsman in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Huntsman aktuell mit dem Wert 37,61 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Aktie von Huntsman gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 182,2 insgesamt 140 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.