Huntsman Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Huntsman liegt der RSI bei 40,98, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was auch als Indikator für eine "Neutral" Situation gilt. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Huntsman derzeit eine Dividendenrendite von 4,01 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8287.19%) darstellt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Huntsman-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was Huntsman auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating einbringt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Huntsman derzeit bei 25,9 USD verortet, was die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 25,42 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -1,85 Prozent aufbaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch positiver, da der GD50 derzeit ein Niveau von 24,5 USD hat, was der aktuellen Differenz von +3,76 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Letztendlich lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".