Huntsman Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huntsman liegt bei 143,33, was über dem Branchendurchschnitt von 94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche als teuer angesehen werden kann.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Huntsman zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, was bedeutet, dass keine kurzfristigen Kursrücksetzer oder -gewinne zu erwarten sind.

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat Huntsman im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,07 Prozent erzielt, was 23,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Analystenbewertungen für die Huntsman-Aktie zeigen, dass von insgesamt 5 Bewertungen keine als "Gut" eingestuft wurden, während 5 als "Neutral" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 14,7 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Huntsman daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie aufgrund des hohen KGV und der unterdurchschnittlichen Aktienkursrendite als teuer und unterdurchschnittlich bewertet wird. Die Analysten sehen jedoch ein Aufwärtspotential und bewerten die Aktie daher insgesamt positiv.