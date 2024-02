Huntington Ingalls Industries Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Branchenvergleich Aktienkurs für Huntington Ingalls Industries zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,64 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 408,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Huntington Ingalls Industries eine Underperformance von -381,91 Prozent verzeichnet. Im Sektor "Industrie" betrug die mittlere Rendite 244,85 Prozent, und Huntington Ingalls Industries lag 218,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Huntington Ingalls Industries bei einem Niveau von 7,39 ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,24, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Huntington Ingalls Industries festgestellt werden. Derzeit wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Huntington Ingalls Industries ergibt insgesamt ein "Neutral", da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt im Durchschnitt bei 0 USD, was eine mögliche negative Entwicklung des Aktienkurses um -100 Prozent bedeutet. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt mit "Gut" eingestuft.