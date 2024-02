Huntington Ingalls Industries Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Huntington Ingalls Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor liegt die Rendite jedoch 216,08 Prozent unter dem Durchschnitt von 242,72 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche beträgt 403,84 Prozent, wobei Huntington Ingalls Industries aktuell 377,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Huntington Ingalls Industries-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen und eine "Neutral"-Bewertung. Es gibt auch keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Insgesamt erhält Huntington Ingalls Industries eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Huntington Ingalls Industries-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf Dividenden schüttet Huntington Ingalls Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Die Differenz beträgt 15,11 Prozentpunkte (1,9 % gegenüber 17,01 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.