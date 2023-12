Huntington Ingalls Industries Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Huntington Ingalls Industries wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,22, was einen Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,85 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Huntington Ingalls Industries im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Rendite von 2,26 % aus, was 14,75 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 17,02 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Huntington Ingalls Industries in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über die Aktie lagen dabei im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Huntington Ingalls Industries damit 132,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 238,09 Prozent, wobei Huntington Ingalls Industries aktuell 225,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

