Huntington Ingalls Industries Aktie: Abwarten

Die Dividendenrendite von Huntington Ingalls Industries beträgt 2,26 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 1,95 Prozent. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Industriesektor liegt die Rendite von Huntington Ingalls Industries bei 12,19 Prozent, was mehr als 1372 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2311,42 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Huntington Ingalls Industries mit 2299,23 Prozent deutlich darunter. Daher hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Huntington Ingalls Industries 0 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 233 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -8,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (255,36 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Huntington Ingalls Industries beträgt 61, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Huntington Ingalls Industries somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.