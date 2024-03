Huntington Bancshares Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares Inc.":

Die technische Analyse der Huntington Bancshares -Oh zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,57 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,31 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +15,04 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,9 USD, was einer Distanz von +3,18 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Diskussionen über die Huntington Bancshares -Oh. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Huntington Bancshares -Oh vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 13,31 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -0,24 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 13,28 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft und führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass bei einer Dividendenrendite von 4,81 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Handelsbanken ein geringerer Ertrag von 133,67 Prozentpunkten erzielt werden kann. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.