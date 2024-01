Huntington Bancshares Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares":

Die technische Analyse der Huntington Bancshares -Oh-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 12,93 USD liegt, was einer Abweichung von +17,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,61 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,37 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Huntington Bancshares -Oh keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt daher neutral. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell bei 8,43 liegt und damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Huntington Bancshares -Oh-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,77 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,55 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,76 Prozent hatte, liegt die Aktie 16,53 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.