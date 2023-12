Huntington Bancshares Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Huntington Bancshares -Oh hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 10,94 USD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 12,81 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +17,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,11 USD, was einer Differenz von +15,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Huntington Bancshares -Oh liegt bei 42,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 28,05, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Somit wird die Gesamtbewertung auf "Gut" festgelegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Huntington Bancshares -Oh mit -3,48 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,1 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Huntington Bancshares -Oh mit 4,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Huntington Bancshares -Oh mit einer Ausschüttung von 6,43 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Handelsbanken" (138,67 %) deutlich niedriger, was zu einer Differenz von 132,24 Prozentpunkten führt. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.