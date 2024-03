Huntington Bancshares Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares Inc.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Aktie von Huntington Bancshares -Oh herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt 4,81 Prozent, was 133,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Huntington Bancshares -Oh-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Huntington Bancshares -Oh als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 9,5 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten sind 5 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 13,28 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie leicht fallen könnte. Die Empfehlung daraus ist "Neutral". Zusammenfassend erhält Huntington Bancshares -Oh von den Analysten ein "Gut"-Rating.