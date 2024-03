Huntington Bancshares Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares Inc.":

Die Huntington Bancshares -Oh hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 13,06 USD liegt 1,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +13,57 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Huntington Bancshares -Oh somit mit "Schlecht" bewertet.

Gemäß den Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Huntington Bancshares -Oh bei 13,28 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung aufgrund der bisherigen Empfehlungen der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen ebenfalls hauptsächlich positive Signale. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.