Huntington Bancshares Aktie: Es wird konkret!

Der Finanzdienstleister Huntington Bancshares -Oh wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt neun Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit fünf "Gut"-, vier "Neutral"- und null "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13,28 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 3,17 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Huntington Bancshares -Oh insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 134,22 Prozentpunkte (4,81 % gegenüber 139,02 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Kursdynamik herangezogen. Der RSI von Huntington Bancshares -Oh liegt bei 28,69, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Huntington Bancshares -Oh ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Die Auswertung sozialer Medien ergab 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Huntington Bancshares -Oh in Bezug auf die Anleger-Stimmung.