Hunting Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hunting beträgt das aktuelle KGV 36. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 9. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hunting damit Stand heute überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hunting-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Hunting-Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hunting verläuft aktuell bei 253,58 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 264 GBP aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +4,11 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine Differenz von -6,71 Prozent, weshalb die Hunting-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Hunting in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.