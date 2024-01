Hunting Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Hunting-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 255,02 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 285,5 GBP, was einem Abstand von +11,95 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 279,62 GBP, was einer Differenz von +2,1 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 52,63 Punkten und der RSI25 bei 47,84, was darauf hinweist, dass die Hunting-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Hunting abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie von Hunting als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 36,47 insgesamt 305 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 9,01. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".